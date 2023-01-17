Путин посмертно присвоил звание Героя России старшине Сафину, погибшему в СВО

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17 января 2023, 09:41 Источник: Kremlin.ru

Владимир Путин, Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Звание Героя России присвоено участнику специальной военной операции старшине Алмазу Сафину посмертно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)», - говорится на сайте президента России.

В ходе одного из боев Сафин получил осколочное ранение, но продолжил вести огонь по превосходящим силам противника и управлять подчиненными. Украинская сторона, встретившись с сопротивлением, была вынуждена отступить.

После боя старшина скончался от полученных ранений.

Ранее звания Героя России посмертно был удостоен участвовавший в спецоперации житель КБР.