Пресс-служба «Аэрофлота»: пассажир в нетрезвом виде грозился взорвать самолёт, летящий в Пхукет

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17 января 2023, 09:31 Источник: РИА Новости

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Рейс из Красноярска в Пхукет был задержан по вине нетрезвого пассажира, устроившего дебош на борту. Информация поступила из пресс-службы аэропорта города.

Известно, что гражданин собирался отправиться в Таиланд вместе с семьей. Однако мужчину пришлось отстранить от рейса в связи с неадекватным поведением на борту: в нетрезвом состоянии он грозился взорвать самолёт.

В связи с ЧП вылет перенесли на час позже, вместо 10.20 по местному времени — в 11.40.

Сотрудники «Аэрофлота» отмечают, что ситуация разрешилась. Правоохранительные органы происшествие для СМИ не комментировали.