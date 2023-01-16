Россияне признали журналистом года Владимира Соловьёва

Аргументы Недели → Общество 13+

16 января 2023, 21:09

Фото: Rutube.ru

По мнению россиян, лучшим журналистом 2022 года стал Владимир Соловьёв. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ. Лучшей телепрограммой года стало ток-шоу «60 минут».

Владимира Соловьёва считают лучшим среди журналистов 9% опрошенных граждан России. Чаще всего он упоминается в ответах россиян старше 60 лет — 15% и активных телезрителей — 13%. Соловьёв возглавляет рейтинг третий год подряд.

Вторую строчку заняли Ольга Скабеева и военный корреспондент Евгений Поддубный - по 4% голосов. Третье место в списке досталось военкору Александру Сладкову - 3%.

Лучшей программой 2022 года россияне назвали общественно-политическое ток-шоу «60 минут». За него проголосовали 10% респондентов. В тройке лучших также «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (7%) и шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» (5%).

Лучшим блогером в России за прошлый год признан Юрий Подоляка (3%). По 2% назвали Дмитрия Масленникова и Илью Варламова. В 2020 и 2021 годах лучшим блогером россияне называли Юрия Дудя, который ныне внесён в РФ в реестр иноагентов.



