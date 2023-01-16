Захарова: главе МИД Британии Клеверли придется отвечать за поддержку неонацизма в Киеве

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16 января 2023, 21:16 Источник: РИА Новости

MFA Russia / globallookpress.com

Главе министерства иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли придется нести ответственность за поддержку неонацизма на Украине. Против него были введены ограничения за антироссийский курс. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В российский «стоп-лист» было внесено тридцать шесть представителей Британии, в том числе там оказались некоторые члены кабинета министров.

Политик отметила, что персональные санкции Клеверли получил за курс, направленный против России.

Ранее министр обороны Великобритании Джеймс Уоллес сообщил о том, что Британия собирается поставить на Украину сто единиц бронетехники, а также бронетранспортеры Bulldog.