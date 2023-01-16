В Москве осудили группу мошенников, выдававших себя за работников ЖКХ

Аргументы Недели → Общество 13+

16 января 2023, 17:01 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Сразу более двух десятков аферистов признаны виновными в организации преступного сообщества (ОПС) и многочисленных фактах мошенничества. Они обирали преимущественно инвалидов и стариков, предлагая им услуги ЖКХ по сильно завышенным ценам.

Мошенники представлялись работниками различных компаний из сферы ЖКХ и предлагали бесплатно провести осмотр труб отопления и водоснабжения. По результатам осмотра, они заявляли, что оборудование сильно изношено и требует немедленной замены. После этого преступники запугивали своих жертв угрозой аварии и последующего масштабного ремонта.

В дальнейшем злоумышленники подписывали с ними договоры, по которым работы по замене якобы устаревшего оборудования стоили в десятки раз больше реальных расценок. Если жертвам преступников не хватало наличности, специально дежурившие у подъездов водители отвозили стариков в сопровождении «мастера» или его сообщника до ближайшего банкомата, где они снимали требуемые суммы.

Сообщается, что от действий 21-го мошенника пострадало около 50 человек. Им был причинен ущерб на сумму 2 млн руб.

В ОПС входили не только жители Москвы, но и уроженцы Санкт-Петербурга, Московской и Тверской областей. Большинство из них нигде не работали.

Признанные рядовыми участниками преступного сообщества подсудимые получили от 6 до 8 лет колонии общего режима, организаторы ОПС – от 10 до 16 лет колонии строгого режима. Помимо прочего, суд удовлетворил иски потерпевших к осужденным на сумму более чем в 2 млн руб.



