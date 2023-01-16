Депутат Госдумы РФ Власов выступил с инициативой убрать с дорог бетонные заграждения в виде полусфер

Депутат Государственной думы Российской Федерации Василий Власов выступил с инициативой замены бетонных дорожных заграждений в виде полусфер на более внешне заметные аналоги. В распоряжении RT имеется копия письма на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.
В тексте обращения говорится о том, что заграждения на дорогах в виде бетонных полусфер используется широко, их применяют на подъездах к медицинским учреждениям, на территориях около жилых домов, около образовательных учреждений, магазинов и в других местах.
Но в зимний сезон, в снегопады, такие заграждения затруднительно отличить от скопления снега на дороге, по мнению законодателя целесообразна их замена «на иные, визуально более заметные конструкции в условиях зимней погоды».