Депутат Госдумы РФ Власов выступил с инициативой убрать с дорог бетонные заграждения в виде полусфер

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16 января 2023, 14:56 Источник: RT

Депутат Государственной думы Российской Федерации Василий Власов выступил с инициативой замены бетонных дорожных заграждений в виде полусфер на более внешне заметные аналоги. В распоряжении RT имеется копия письма на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.



В тексте обращения говорится о том, что заграждения на дорогах в виде бетонных полусфер используется широко, их применяют на подъездах к медицинским учреждениям, на территориях около жилых домов, около образовательных учреждений, магазинов и в других местах.

Но в зимний сезон, в снегопады, такие заграждения затруднительно отличить от скопления снега на дороге, по мнению законодателя целесообразна их замена «на иные, визуально более заметные конструкции в условиях зимней погоды».



