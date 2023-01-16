В России может появиться единая платёжка за ЖКУ

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16 января 2023, 14:44 Источник: iz.ru

Минстрой, Минцифры и некоторые другие ведомства оценивают возможность введения единой платежки за ЖКУ с использованием показаний квартирных и общедомовых счетчиков. В настоящее время такая форма платежей отсутствует, и многие россияне не понимают, за что они платят.

В Минстрое сообщили, что «реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ», которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

«Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, которые берут комиссии за формирование квитанций. Также ГИС ЖКХ как единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ», — рассказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.

Единая платёжка может повысить собираемость оплаты ЖКХ.

«Я добросовестно платил за услуги ЖКХ по одной квитанции, которую брал из почтового ящика, а спустя полгода пришло извещение от судебных приставов с долгом более 30 тыс. рублей. Выяснилось, что существует еще и вторая квитанция, и я всё это время оплачивал не все услуги», - рассказал житель Тюмени Александр.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский подчеркнул, что система платежей должна быть прозрачной:

«Потребителю должно быть дано максимально доступное и подробное разъяснение, на что идет каждый рубль, который он оплачивает».

«Сегодня переход на единый платежный документ по ЖКУ дорабатывается. После учета всех замечаний и доработки понятной правовой конструкции мы будем готовы его принять», - рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.



