Автоэксперт Ломанов прокомментировал проект о новых штрафах для автомобилистов

Аргументы Недели → Общество 13+

16 января 2023, 14:30 Антон Николаев,

Герман Ломанов объяснил «Аргументам недели» проект постановления правительства России, который предусматривает штрафы для водителей.

«С несезонными шинами давольно сложно, так как у нас разные регионы, температурные показатели. Понятно, что если человек едет из Краснодара в Сургут зимой, то он должен ехать на зимних шинах, так как за это полагается штраф. Если говорить о газоразрядных лампах, - сейчас, конечно, их никто уже не ставит, используют светодиодные лампы, - за это предусмотрен штраф, причем машину все равно придется везти на экспертизу, так как инспектор не сможет установить на месте вид ламп в фарах. Что касается неисправной тормозной системы, то с ней всегда было ездить запрещено».

«Тут вопрос в том, что есть перечень неисправностей у автомобиля, который пополняется. С усовершенствованием автомобилей изменяется список неисправностей, который запрещает эксплуатацию этого автомобиля».

Ранее в России подготовили список неисправностей авто, за которые будут выписывать штраф. Проект создаст для ГАИ дополнительные инструменты для борьбы с владельцами неисправных машин. Теперь водителей смогут штрафовать за применение летних шин зимой, за передвижение на авто с неисправной антиблокировочной системой и за нештатные газоразрядные лампы в фарах. Если проект будет утвержден, то с декабря по февраль российским водителям будет запрещено ездить на летних покрышках, с июня по август — на шипованных.