Чурикова вспоминала, как ее дразнили «крымской свиньей»

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16 января 2023, 13:45 Источник: Аргументы недели-Крым

Актриса умерла 15 января 2023 года прожив 79 лет. Прошлым летом она упала со сцены и получила множественные переломы.

В одном из интервью она вспоминала как в театре юного зрителя ей досталась роль свиньи. «Никто так талантливо не сыграет», - убеждал актрису режиссер и она согласилась, хотя никак не хотела принимать эту роль.

«Сшили мне что-то темно-бордовое, жуткое... На прогоне спектакля я очень быстро бегала, режиссер Хомский мне говорил: «Чурикова, вы так быстро бегаете, как крымская свинья». Оказывается, южные свиньи на длинных ногах. А у меня был такой костюм, с открытыми ногами», - рассказывала Чурикова.