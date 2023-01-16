Умер радиоведущий Сергей Зубчук

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16 января 2023, 13:53

В Барнауле скоропостижно скончался алтайский радиоведущий, актер Сергей Зубчук. Ему было 64 года.

О смерти ведущего сообщил местный журналист Евгений Берсенев. «Вроде, говорят, ничем не болел», - написал он о случившейся трагедии.

Сергей Зубчук – выпускник театрального училища им. Слонова в Саратове. Также учился на историка. Работал в краевом драматическом театре. На радио – с 1991 года, в разные периоды жизни возглавлял несколько барнаульских радиостанций. Сергей Зубчук не один раз становился лауреатом профессиональных конкурсов.