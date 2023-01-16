Некоторые школы Керчи опять закрыты из-за сообщений о минировании

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16 января 2023, 13:39 Источник: Аргументы недели-Крым

Школы закрыли после сообщений, что здания образовательной системы заминированы и представляют опасность.

Эту информацию КП-Крым подтвердили в горсовете Керчи. Точное количество закрытых учреждений не известно, но исходя из фразы «В школах эвакуация» следует, что акция носит массовый характер.

Отметим – в начале этого года власти Керчи решили не прекращать обучение (как делали раньше), а приостанавливать его на время проведения проверки и возобновлять после ее завершения. Как поступили сегодня не уточняется – в социальных сетях пишут об отправлении школьников по домам.