Как справляются в Якутии с прижизненным оледенением

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16 января 2023, 12:36 Александр Крохмаль, Журналист Источник: www.yakutia.kp.ru

Якутия, как известно, очень суровый край. Температура воздуха здесь может опускаться аж до минус 50 градусов по Цельсию. Выживают только сильнейшие, и это далеко не преувеличение.

В самом холодном регионе РФ с ноября по март люди нередко попадают в больницы с обморожениями. Причём, иногда всё доходит до стадии «прижизненного оледенения». В местных кругах говорят, что больно вовсе не замерзать, а «оттаивать».

Но врачи предупреждают о том, что любое обморожение чревато плохими последствиями. Каждый год с таким диагнозом в стационар Ожогового центра при Республиканской больнице №2 в Якутске поступает до 300 человек. Почти столько же лечатся амбулаторно. Как в случае с ожогами, обморожения тоже бывают поверхностными, а бывают и 3 и 4 степени, когда без врачебного вмешательства никак не обойтись.

В Якутии часто сталкиваются с особым видом обморожения – прижизненное оледенение. Это происходит, когда температура воздуха опускается ниже 40. Бывают даже случаи, когда у живого человека могут отваливаться конечности. В других регионах встречаются общие охлаждения организма или отморожения, но понятие «прижизненного оледенения» существует только в Якутии.

«Любое отморожение делят на дореактивный период, когда ещё не произошли изменения, и реактивный период, когда началось оттаивание, - заявляют местные врачи, - затем появляются пузыри с геморрагическим содержимым. Спасти конечности можно только в дореактивный период. Для этого есть специальные технологии».

В регионе при отморожении применяется метод постепенного согревания при помощи термоизолирующих бахил. Это специальная разработка старшего научного сотрудника Якутского научного центра комплексной медицины, профессора Рево Алексеева. Она позволяет благоприятно разморозить ткани и сосуды, после чего они начинают постепенное восстановле