Триллионные кредиты и военный призыв 2023 года в России: резонансные новости недели

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16 января 2023, 11:31 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.

В Госдуме задумались о военном призыве.

Слухи о новой волне «частичной мобилизации» в России пока не оправдываются. Тем временем в целом контингент российской армии, по всей видимости, всё же будет увеличен. Совсем недавно об этом говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он предлагал повысить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет.

Министра поддержали в Госдуме РФ. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил о планах начать призыв в армию мужчин до 30 лет уже весной 2023 года. При этом существующий возраст призыва — 18 лет — пока планируют оставить прежним.

«Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет», — пояснил Андрей Картаполов журналистам.

Не менее интересным заявлением отметился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любой срочник при желании может подписать контракт», — сообщил он.

Не стоит расслабляться и мужчинам старше 30 лет. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил изданию URA.ru, что они могут отправиться на военные сборы.

«Те, кто старше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть «пушечным мясом». Для этого нужно очень-очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв», - сообщил он.

Однако чуть позже глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов опроверг слова своего коллеги, назвав их «мечтами, не связанными с реальностью никоим образом».

Тем временем член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов рассказал, что намерен обсудить со своими коллегами возможность внедрения в российское законодательство юридического термина «предатель». А спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать имущества «уехавших негодяев».

Актер Дмитрий Назаров, широко известный по сериалу «Кухня», и его жена Ольга Васильева никуда из России не уезжали, но были уволены из МХТ им. Чехова после общения с худруком театра Константином Хабенским. Предполагается, что причиной увольнений стала критика Дмитрия Назарова в отношении специальной военной операции на его канале в YouTube.





У Решетникова падает инфляция, а россияне опять набрали кредитов.

Глава Минэкономики Максим Решетников сообщил Владимиру Путину, что итоговая инфляция за 2022 год в стране составила 11,9%. Он также пообещал, что уже очень скоро инфляция существенно снизится:

«Во втором квартале увидим те цифры, которые будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%, по крайней мере в какой-то период».

В то же время стало известно, что в России кредитование практически повторило показатели 2021 года. Случилось это во многом благодаря ипотеке и кредитам, полученным непосредственно в торговых точках. Только в декабре 2022-го россиянам было выдано кредитов на 1,4 трлн руб.





Глава Калининграда попросила гостей города не оставлять после себя детей.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова попросила туристов мужского пола «не делать детей» в городе. Об этом сообщило местное новостное издание «Русский Запад».

«Очень прошу, пока находитесь в Калининградской области, детей не делать, чтобы не увеличивать численность населения», — сказала Дятлова.

«Калининград не для туристов, Калининград — город для комфортного проживания, это приоритет», - добавила она.

Чиновница заявила, что в случае, если численность населения региона превысит 1 млн жителей, то со временем придётся увеличивать количество депутатов горсовета до 35 человек. При этом она пошутила, что не знает, где взять столько «вменяемых людей».



