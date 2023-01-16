Оперативный штаб: За сутки в РФ госпитализированы 363 человек с COVID-19

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16 января 2023, 11:24 Источник: АГН «Москва»

В России за истекшие сутки госпитализированы 363 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 16 января на стационарное лечение от COVID-19 за последние сутки поступили 363 человек, всего было выявлено 4289 новых случаев заражения, 40 человек скончались.

Количество госпитализаций на 16 января за сутки снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 25,8%.

В Москве по состоянию на 16 января зарегистрированы 1228 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.





