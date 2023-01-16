Терапевт Сычева: употребление некоторых кофейных напитков может нанести вред печени

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16 января 2023, 05:37 Источник: Свободная Пресса

Sergey Petrov / https://www.globallookpress.com

Частое употребление ряда кофейных коктейлей способно навредить человеческой печени. Об этом рассказала врач-терапевт и диетолог Наталья Сычева.

Согласно словам специалиста, которые приводит издание «Свободная Пресса», само по себе кофе защищает печень от негативных воздействий, но добавляя его в алкоголь и выпивая такой напиток может развиться токсический гепатит.

Сычева добавила, что сладкие кофейные коктейли также вредят организму, ведь пристрастившись к ним появляются реальные риски развития жирового гепатоза, когда жир откладывается в клетках печени.