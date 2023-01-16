Режиссер Кончаловский рассказал, что со скорбью наблюдает за происходящим на Украине

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16 января 2023, 04:43 Источник: Свободная Пресса

Павел Кашаев / https://www.globallookpress.com

Российский режиссер Андрей Кончаловский сообщил, что с состраданием наблюдает «трагические события», происходящие на Украине. Информацию об этом передает издание «Свободная Пресса» со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому под санкции страны попал российский кинематографист.

Комментируя данную новость Кончаловский сказал, что с прискорбием наблюдает за трагическими событиями, разворачивающимися на территории «любимой» Украины. Он также выразил уверенность в неизбежности «прозрения» страны.