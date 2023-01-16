Социолог Козырев: в России назрел вопрос о введении смертной казни

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16 января 2023, 02:10 Источник: Pravda.Ru

Aleksander Polyakov / https://www.globallookpress.com

В Российской Федерации уже давно назревает вопрос о введении смертной казни. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказал доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии Геннадий Козырев.

Согласно словам специалиста, в 1990-е годы под влиянием Запада и с его подачи Россия ввела мораторий. Как отметил социолог, в то время была вера в либеральную теорию, что страна движется дальше к гуманизму.

Козырев также выразил мнение, что вопрос о введении смертной казни назрел не точечно, а вместе с необходимость реформировать в России всю систему судебного производства, указав на то, что 50-60% российских граждан не доверяют судам.