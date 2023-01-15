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15 января 2023, 22:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Один из актуальнейших вопросов у Нацблока Латвии – переименовать все русские улицы в стране! По мнению правящей коалиции, не должно быть в Латвии ни улицы Пушкина, ни Ломоносова, ни даже Сахарова!

Чем же великие русские не угодили нацпатриотам Латвии?

Оказывается, по мнению представителей Нацблока, Александр Сергеевич был русским шовинистом, а Михаил Васильевич – плагиатор, а Андрей Дмитриевич посмел создать ядерное оружие для «этих русских».

Доводы Нацблока были неубедительные – Рижская дума не будет переименовывать русские улицы! Будет в столице Латвии и Пушкин, и Ломоносов, и даже Сахаров!

«Рижская дума решила не менять названия улиц научного плагиатора Ломоносова, империалиста и поэта, который воспевал подавления польского восстания Пушкина, расиста и империалиста Сахарова. Да, депутаты, «саморусификация» у вас в крови!» - заявил нацпатриот Марцис Кулис, который возглавил движение «Stop Russians».

Оно и понятно, что «дерусификаторы Латвии» вне себя – им посмели перечить!