В латвийском ресторане стейк из лосося стоит 2000 евро

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15 января 2023, 21:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Настали «светлые» времена в Латвии – хочешь посидеть в ресторане и отведать рыбку – плати! Да не просто плати, а более 2000 евро!

Латвийцы пребывают в шоке – пользователь местных социальных сетей выложил цену на стейк из лосося в одном из рижских ресторанов – 2150 евро за порцию!

Не стоит думать, что данный ресторан имеет звезду «Мишлен» - нет! В Латвии пока таких заведений нет, но есть цены, как в лучших «ресторациях» Парижа или Нью-Йорка!

2150 евро за стейк из лосося! Мне глянется, что меры некоторые латвийские рестораторы не знают! Понимаю, понимаю, что цены на продукты в Латвии повысились на столько, что государственные «мужи» из Сейма прогнозируют – «Придется скоро латвийцам меньше есть!» Совершенно серьезно!

Что думают о ценах на продукты латвийцы? Мнение из социальных сетей:

«Безумие! Это что за стейк-то такой? Из золота? Такая у нас в Латвии инфляция!»

«О чем говорить? Я купил небольшой кусочек сыра и баночку творожного крема – почти 10 евро! Скоро реально есть перестанем!»

«Так вы же сами выбирали в Сейм Нацблок и их коллег – «Единство»! Вот они устанавливают цены! Будьте сыты латышским языком!»

«Это только начало – цветочки! С иностранным правительством скоро по миру с голой ж… пойдем и с протянутой рукой!»

Правительство премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша смотрит на эти цены с удовольствием и обещают, что снижения на продукты питания можно ожидать во втором квартале следующего года! Если простые латвийцы выживут!