В латвийском ресторане стейк из лосося стоит 2000 евро

Настали «светлые» времена в Латвии – хочешь посидеть в ресторане и отведать рыбку – плати! Да не просто плати, а более 2000 евро!
Латвийцы пребывают в шоке – пользователь местных социальных сетей выложил цену на стейк из лосося в одном из рижских ресторанов – 2150 евро за порцию!
Не стоит думать, что данный ресторан имеет звезду «Мишлен» - нет! В Латвии пока таких заведений нет, но есть цены, как в лучших «ресторациях» Парижа или Нью-Йорка!
2150 евро за стейк из лосося! Мне глянется, что меры некоторые латвийские рестораторы не знают! Понимаю, понимаю, что цены на продукты в Латвии повысились на столько, что государственные «мужи» из Сейма прогнозируют – «Придется скоро латвийцам меньше есть!» Совершенно серьезно!
Что думают о ценах на продукты латвийцы? Мнение из социальных сетей:
«Безумие! Это что за стейк-то такой? Из золота? Такая у нас в Латвии инфляция!»
«О чем говорить? Я купил небольшой кусочек сыра и баночку творожного крема – почти 10 евро! Скоро реально есть перестанем!»
«Так вы же сами выбирали в Сейм Нацблок и их коллег – «Единство»! Вот они устанавливают цены! Будьте сыты латышским языком!»
«Это только начало – цветочки! С иностранным правительством скоро по миру с голой ж… пойдем и с протянутой рукой!»
Правительство премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша смотрит на эти цены с удовольствием и обещают, что снижения на продукты питания можно ожидать во втором квартале следующего года! Если простые латвийцы выживут!