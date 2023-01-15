Почему премьер-министр Латвии не взял на себя ответственность за кризис из-за наводнения в Екабпилсе

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15 января 2023, 19:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Что на сегодняшний день известно о наводнении в латвийском городе Екабпилс? То, что людей эвакуируют, закрыты в городе школы, больница, у людей нет мобильной связи, возможно, отключат электричество. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что ситуация серьезная, но объявлять ЧС не будут.

Ситуация в латвийском городе Екабпилс остается серьезной из-за наводнения. Уровень воды в Даугаве за прошедшую ночь снизился на 24см, он остается высоким и существует угроза размыва защитной дамбы. В городе затоплены большие территории, людей эвакуируют, больницу закрыли, многие жители остались без мобильной связи…

Сегодня, спустя два дня после того, как возникла катастрофическая ситуация, состоялось заседание совета по кризисному управлению Сейма, на котором было принято решение, что нет необходимости объявлять ЧС в Екабпилсе!

Почему?

Да потому, что наводнение в Екабпилсе. По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, бедствие регионального масштаба. Только и всего!

«Правительство готово объявить ЧС, если комиссия по гражданской обороне сочтет это необходимым. В настоящее время единственной причиной для этого могла бы стать принудительная эвакуация, но такой необходимости нет», - заявил премьер Латвии.

При этом глава парламента призвал жителей города следовать указаниям ответственных органов в отношении эвакуации.

Ситуация просто на грани абсурда – людей эвакуируют, ситуация остается критической, но объявлять ЧС без надобности – как же так?

Еще удивляет то, что заседание совета состоялось спустя два дня… И в 11 часов утра… Как отметили многие латвийские СМИ, правительству Кариньша главное – выспаться!

Латвийская партия «Союз Зеленых и Крестьян» высказали свое мнение в отношении решения главы парламента:

«В то время, когда Екабпилс и ответственные службы неустанно борются с наводнениями, а жителей эвакуируют, глава правительства предпочел не отправиться на место событий, чтобы обсудить с местной властью необходимую и немедленную поддержку со стороны Кабинета министров, а созвать в Риге совет. Встречу нужно было проводить в эпицентре событий, а не в Зеленом зале Кабинета министров», - сказано в официальном заявлении латвийской партии.

Совершенно ясно, что премьер-министр Латвии не хочет брать на себя ответственность за кризис из-за наводнения. Это неудивительно, потому, как и в сложные ковидные времена, и при нынешней катастрофической экономической ситуации премьер Кариньш не берет на себя ответственность, а перекладывает ее на «ответственные службы», самих латвийцев и т.д.

По этому поводу был прекрасный пост в латвийских социальных сетях – «Американский премьер Латвии Кариньш приехал в командировку к нам и у него другие приоритеты – какое дело ему до наводнения?»

Совершенно согласна!

Так почему же не объявили ЧС в Екабпилсе?

Видимо, дело в финансах… Я прослушала выступление по этому поводу председателя правления партии «Суверенная власть» Юлии Степаненко, которая заявила:

«Пострадавшие не смогут получить компенсацию, если не будет объявлен особый режим!»

Вот в чем вопрос! Справедливости ради отметим, что г-н Кариньш заявил, что пострадавшим выплатят компенсацию… И кто из латвийцев в это поверил? Практически никто! Официального объявления ЧС нет, а кто пострадал – доказывай годами это! На нет, как известно, и суда нет! Зачем помогать своим же латвийцам? Впрочем, жители других городов Латвии оказывают посильную помощь жителям Екабпилса – собирают деньги, предлагают необходимые вещи в быту, перевозят людей… Круто так правительство американца Кариньша решает проблемы за счет нищего народа! Круто!

А, что же президент Латвии Эгилс Левитс?

Лично я не видела ни одного его выступления по поводу беды в Екабпилсе…

Об этом превосходно сказала председатель партии «Суверенная власть» Юлия Степаненко:

«Небольшое напоминание президенту Латвии, который имеет намного больше полномочий, чем ему может показаться. Например, он имеет право созвать заседание Кабмина, чтобы объявить ЧС! Фотографироваться у стола с телефонной трубкой не поможет!»

Попавшим в беду жителям Екабпилса, по обыкновению, помогают простые сограждане Латвии! Помогают делами, а не бла, бла, бла…