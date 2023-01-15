В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра

Аргументы Недели. Москва → Общество 13+

15 января 2023, 13:49 Источник: АГН «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве и московской области до 21:00 вечера вторника. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы был объявлен в московском регионе до 23:00 часов воскресенья.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра в Московском регионе действует с 21:00 воскресенья до 21:00 понедельника, 16 января, ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Жёлтый уровень погодной опасности — стихия потенциально опасна.



