Замглавы Владивостока Алексей Ляйфер арестован по обвинению в получении взятки

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15 января 2023, 13:28 Источник: «Коммерсантъ»

Заместитель Главы города Владивостока Алексей Ляйфер задержан 15 января и заключен под стражу на два месяца.



Фрунзенский районный суд города Владивостока по постановлению следователя по особо важным делам СУ СК РФ заключил под стражу заместителя Главы Владивосток Алексея Ляйфера по делу о взяточничестве, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что Алексей Ляйфер арестован по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.



Представитель Фрунзенского райсуда Владивостока, в следственном управлении СКР по Приморью и мэрии города от комментариев пока отказались.

Согласно данным сайта администрации Владивостока, Алексей Ляйфер курирует несколько подразделений, среди которых управление муниципальной собственности города, градостроительство, правовое управление.





