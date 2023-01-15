В Московском регионе «желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили до вечера вторника, 17 января

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15 января 2023, 09:46

фото: Svetlana Vozmilova/Globallookpress.com

В Московском регионе «желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили до 21 часа вторника, 17 января. Гидрометцентр России выпустил предупреждение, в котором указано: «Желтый - погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения - до 21:00 17 января».

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявляли в Московском регионе до 23 часа воскресенья, 15 января, напоминает Агентство городских новостей «Москва».

В столичном регионе с 21 часа воскресенья, 15 января, до 21 часа 16 января действует предупреждение о «желтом» уровне опасности из-за ветра порывами до 15 метров в секунду.