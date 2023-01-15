МЧС: при тушении пожара на рынке в городе Кинель Самарской области обнаружен один погибший мужчина

Аргументы Недели → Общество 13+

15 января 2023, 09:14

фото с сайта МЧС

При тушении пожара на продовольственном рынке в городе Кинель Самарской области обнаружен один погибший мужчина. Пожар на рынке в городе Кинель начался в ночь на воскресенье.

Площадь пожара быстро увеличилась до 1500 квадратных метров.

Количество специалистов, привлеченных к борьбе с пожаром, увеличилось до 108, задействовали 42 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарно-насосная станция, рукавный автомобиль и три пожарных поезда. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

По данным МЧС, возгорание локализовали в 6:45 мск. Погибшего человека обнаружили в 9:05. Его личность устанавливается.