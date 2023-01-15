Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что неизвестные угрожают убить двух российских военнопленных, если не получат выкупы

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15 января 2023, 08:58 Источник: Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о получении 14 января информации о том, что неизвестные угрожают убить двух российских военнопленных, если не получат выкупы.

По словам омбудсмена, с неизвестных аккаунтов анонимные нелюди демонстрируют родственникам находящихся на Украине в плену Владислава Коваленко и Петра Крикунова издевательства над мужчинами и угрожают убить их, если не получат выкуп.

Татьяна Москалькова уже обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, Комитету ООН против пыток, Европейскому комитету по предупреждению пыток, Верховному комиссару ООН по правам человека и Международному Комитету Красного Креста с призывом «потребовать от Киева соблюдения Женевской конвенции 1949 г., запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека». Она также направит председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обращение.

На видео, которое опубликовала омбудсмен в своем ТГ-канале и во Вконтакте, записан разговор родственников Коваленко с неизвестными, которые требуют 25 тысяч долларов, чтобы его «отпустили домой».

Пока мужчина читал записку, в которой говорится, что в данной ситуации «ориентир» — его жизнь, его несколько раз ударили.

«Верю, в то, что как уже не раз бывало, вместе с Минобороны и ФСБ, нам удастся вернуть ребят», - заключила Москалькова.