Терапевт Ермолова: ощущение постоянного голода может указывать на неправильную работу щитовидной железы

Чувство постоянного голода даже после полноценного приема пищи может указывать на ряд патологий внутри организма, в том числе и на нарушение работы щитовидной железы. Об этом рассказала врач-терапевт Полина Ермолова.
Согласно словам специалиста, которые приводит издание «ПолитЭксперт», гипертиреоз может являться одной из причин неутихающего аппетита. Врач отметила, что из-за него вырабатывается большое количество гормонов трийодтиронина и тироксина, поэтому к голоду прибавляются усталость и чрезмерная раздражительность.
Ермолова также добавила, что невозможность унять аппетит может указывать на развитие сахарного диабета, потому что нехватка глюкозы в крови негативно влияет на желудок, вследствии чего появляется чувство голода.