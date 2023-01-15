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Терапевт Ермолова: ощущение постоянного голода может указывать на неправильную работу щитовидной железы

, 08:00 Источник: ПолитЭксперт

Терапевт Ермолова: ощущение постоянного голода может указывать на неправильную работу щитовидной железы
Valery Lukyanov / https://www.globallookpress.com

Чувство постоянного голода даже после полноценного приема пищи может указывать на ряд патологий внутри организма, в том числе и на нарушение работы щитовидной железы. Об этом рассказала врач-терапевт Полина Ермолова.

Согласно словам специалиста, которые приводит издание «ПолитЭксперт», гипертиреоз может являться одной из причин неутихающего аппетита. Врач отметила, что из-за него вырабатывается большое количество гормонов трийодтиронина и тироксина, поэтому к голоду прибавляются усталость и чрезмерная раздражительность.

Ермолова также добавила, что невозможность унять аппетит может указывать на развитие сахарного диабета, потому что нехватка глюкозы в крови негативно влияет на желудок, вследствии чего появляется чувство голода.

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