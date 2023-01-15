IT-специалист Сидельников: нельзя переходить по ненадежным ссылкам, потому что так можно стать жертвой мошенников

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15 января 2023, 04:15 Источник: Федеральное агентство новостей

Виктор Лисицын / https://www.globallookpress.com

Для того, чтобы не попасть в лапы мошенников, самое основное чего нельзя делать, так это переходить по случайным ссылкам. Об этом во время беседы с Федеральным агентством новостей рассказал IT-специалист Евгений Сидельников.

Согласно словам эксперта, скачивать обновления на свое устройство надо только с официальных магазинов приложений или сайтов. Он отметил, что официальную ссылку на страницу можно распознать по ее внешнему виду, она должна начинаться с букв hhtps, где литера «s» означает английское слово security, что в переводе на русский означает «защищенный».

Сидельников также отметил, что в целях защиты своих персональных данных стоит использовать в аккаунтах приложений двойную авторизацию, когда при входе требуется не только пароль, но и специальный код, который приходит на ваш номер телефона.