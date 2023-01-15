Специалист Позднякова: есть вероятность того, что в этом году Крещение окажется на втором месте по теплу с 19 века

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15 января 2023, 00:23 Источник: Teleprogramma.pro

Komsomolskaya Pravda / https://www.globallookpress.com

В 2023 году Крещение может оказаться на втором месте по теплу за всю историю наблюдений, начиная с 1879 года. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова приводит издание Teleprogramma.pro.

Согласно словам специалиста, 19 января в день христианского таинства в столице России температура воздуха может находиться в пределах 3-4 градусов с отметкой плюс. Как отметила эксперт, подобные погодные условия будут являться редким случаем для Москвы.

«Мы больше привыкли, что у нас на Крещение бывают крещенские морозы, а тут у нас придет крещенская оттепель», - заключила Позднякова.