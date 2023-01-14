Глава латвийской авиакомпании AirBaltic дал понять, что латышский язык ему не нужен

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14 января 2023, 20:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очередное интервью главы латвийской авиакомпании AirBaltic Мартиньша Гаусса возмутило многих латвийцев – на вопрос – «А почему вы не говорите на латышском, если живете в стране десять лет?», «хозяин» дал понять, что прекрасно чувствует себя в Латвии и без латышского языка.

В одном из своих публичных выступлений председатель Комиссии по правам человека и общественным делам Сейма Латвии Иева Бранте заявила: «В защите государственного языка исключения недопустимы!»

В Латвии есть один основной момент – латышский язык! Исключить полностью русский язык, английский или немецкий, например, можно изучать, как иностранный, все учреждения страны функционируют только на государственном, а в перспективе – даже на улице должна быть слышна только латышская речь! Об этом каждый Божий день вещает президент страны Эгилс Левитс – только латышскость! Именно, латышскость! Я не ошиблась!

Но, как показывает реальная жизнь, есть в Латвии государственные предприятия, где главы совершенно не владеют государственным языком, да и не скрывают этого! Пример тому, глава латвийской национальной компании Мартиньш Гаусс, который так объяснил свое «незнание» латышского языка:

«Мой латышский не настолько хорош, чтобы давать интервью. Я управляю международной авиакомпанией. У меня нет семьи в Латвии, потому мое знание латышского не на таком высоком уровне. Извините, но я очень хорошо говорю по-английски и по-немецки. Я благодарен за интервью, но вы его переведите!»

Меня совершенно не удивляет ответ Мартиньша Гаусса – он тут хозяин! А хозяин не обязан давать ответ «черни»! Я очень хорошо помню, как несколько лет обратно на одном собрании, где обсуждался вопрос о зарплате бортпроводников, иностранный хозяин авиакомпании заявил: «Если не нравятся зарплаты – уезжайте и ищите работу в другом месте!»

Уникально! Иностранец гонит граждан Латвии из страны!

Но больше всего меня удивляет то, как многие латвийцы просто «стерли с лица плевок» г-на Гаусса. Судите сами, человек открыто заявляет, что прожил десять лет в Латвии без государственного языка, потому что хорошо владеет английским и немецким! И это достаточно! А дело латвийских журналистов – перевести его ответы! Даже не скрывает, что латышский язык ему без надобности!

Впрочем, будем реалистами – зачем г-ну Гауссу знать латышский язык? В Латвии все главные посты принадлежат иностранцам – премьер-министр – американец, президент страны – гражданин Германии, глава ЦИК – гражданка Австралии… И хозяин латвийской авиакомпании – немец!

Совершенно понятно, кому «принадлежит» Латвия.

Удивляет меня и пассивность, отсутствие элементарной аналитике у тех, кто задавал вопрос г-ну Гауссу и получил ответ – главным акционером латвийской авиакомпании является государство – 97, 97% акций! И в первую очередь данная авиакомпания является государственной, а потом уже международной!

А теперь представьте, что глава «Аэрофлота» не владеет русским языком, что глава французской (одна часть) KLM не владеет французским, что глава Lufthansa не владеет немецким и т.д. Круто?

Вот такие двойные стандарты практикуются в Латвии! Удивляться нечему – история страны давно ответила на вопрос: «Кто в доме хозяин?»