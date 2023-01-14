Эксперт Радченко: увеличение ипотечной ставки связано с ростом инфляции

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14 января 2023, 19:29 Источник: Teleprogramma.pro

Maksim Konstantinov / https://www.globallookpress.com

Ирина Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости, во время беседы с изданием Teleprogramma.pro рассказала, что повышение ипотечной ставки в России связано с ростом инфляции, которая в прошлом году поднялась до 12,5%.

Согласно словам специалиста, на данный момент в России ключевая ставка находится на уровне 7,5%, в то время как ипотечная равна 10,75%. При этом эксперт отметила, что глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина считалась сторонницей контроля за инфляцией, но а сейчас ее действия идут «немного вразрез» с этой идеей.

Радченко также добавила, что противостояние между инфляцией и ключевой ставкой не может долго продолжаться, поэтому, с наибольшей долей вероятности, ставка будет повышаться.