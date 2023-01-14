Союз отцов Крыма намерен увлечь Россию танцем «Медведь»

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14 января 2023, 19:23 Источник: Аргументы недели-Крым

Идея описывается так: «танец с ритмизированными движениями, с многократным произнесением русских слов, прославляющих Россию».

В Союзе отцов Крыма (подразделение общественной организации «Союз отцов России») поясняют, что «Новый Русский танец «Медведь» разрабатывается с одной целью, чтобы он призывал человека постоянно помнить о России и, тем самым помогать самому себе быть частью России следовать по пути «Россия – лучшая страна».

Уточняется, что в танце особое значение придается объединению музыки, голосового сопровождения и танца. «Танец идет от сердца, с полной сосредоточенностью, без этого он будет бессмысленный и ненужной рутиной», - сообщают авторы идеи.

Ни одной видеозаписи коллективного исполнения танца пока нет.