Депутат ГД Германова: смерть Чуриковой — это потеря масштабом с эпоху

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14 января 2023, 17:08 Источник: РИА Новости

фото: АГН Москва/Global Look Press

Депутат ГД Ольга Германова назвала смерть актрисы Инны Чуриковой «потерей масштабом с эпоху».

В своем Телеграм-канале Германова выложила публикацию, в которой почтила память ушедшей Чуриковой. Депутат отметила личные и профессиональные черты выдающейся Народной артистки.

«Спасибо. Вы дарили нам высокое искусство", — такими словами закончила публикацию Ольга Германова.

Накануне стало известно о смерти советской актрисы Инны Чуриковой — обладательницы государственных премий и наград, а также звания Народной артистки Советского союза. Чурикова известна по таким фильмам, как «Валентина», «Морозко», «Ширли-Мырли» и прочих выдающихся картин советского кинематографа.