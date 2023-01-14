Количество обращений россиян в Конституционный суд выросло почти на 10%

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14 января 2023, 12:28 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Конституционный суд РФ (КС) опубликовал статистику обращений граждан за 2022 год. Выяснилось, что количество жалоб, поданных в судебную инстанцию, выросло почти на 10% по сравнению с предыдущим годом.



В 2022 году в Конституционный суд поступило 12 933 обращения. Известно, что по итогам 2021 года, было зафиксировано рекордное снижение числа поступающих в КС жалоб. В то время заработали новые правила, установленные поправками к закону о КС: дополнительным условием допустимости жалобы на нарушение конституционных прав и свобод стало исчерпание всех других внутригосударственных средств судебной защиты. Самый высокий показатель обращений был зафиксирован в 2009 году - 20 629 жалоб.



Более трети от общего числа обращений в 2022 году составили вопросы уголовного права и процесса. На втором месте проблемы, затрагивающие конституционный статус личности, в том числе вопросы права на судебную защиту и проблемы социальной защиты. Меньше всего россиян беспокоили вопросы международного права — всего 14 обращений.



В 2022 году Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). При этом по словам бывшего зампреда комитета Совета федерации по конституционному законодательству Константина Добрынина, российский Конституционный суд не может являться адекватной «заменой» или своеобразным «импортозамещением» ЕСПЧ, поскольку их юрисдикция существенно различается.



