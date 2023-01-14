Член ВГА региона Рогов: в Запорожье с 5 утра слышны взрывы, работает украинская ПВО

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14 января 2023, 10:49 Источник: Телеграм-канал Рогова

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

С раннего утра в городе Запорожье, который на данный момент подконтролен ВСУ, звучали взрывы. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

В своём Телеграм-канале Рогов выложил пост, в котором проинформировал население о взрывах в Запорожье. По предоставленной информации, звуки прилетов слышны с 5 утра, звучали сигналы оповещения о воздушной тревоге.

Отмечается, что по городу было совершено не менее 8 ударов.

Угрозой для местного населения послужила работа ПВО украинской стороны, отмечает член ВГА региона.

Целью ударов было уничтожение складов ВСУ с вооружением и боеприпасами, а также объектов инфраструктуры, важных для противника.