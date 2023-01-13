Сын Вии Артмане - латвийский песенник Каспарс Димитерс: Русский я по состоянию души

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13 января 2023, 22:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И вновь нацпатриоты Латвии рассердились на латвийского песенника Каспарса Димитерса, который открыто заявил, что любит Святую Русь, да и сам он «русский по состоянию души».

Каспарс Димитерс – достойный сын своей блистательной актрисы Вии Фрицевны Артмане. Его позиция проста и понятна – любовь к России.

Недавно Каспарс выпустил новую песню, название которой - «Да, я латыш. Русский я по состоянию души».

Понятно, что нацпатриотам такая песня не пришлась по душе… А раз так, то возникло предложение к Каспарсу: «Уезжай ты в Россию! Нечего делать тебе в Латвии!»

Мнение латвийцев из социальных сетей:

«Молодец, Каспарс! Мы с тобой! Виват, Россия!».

«Что ты тут тогда делаешь? Уезжай и люби Высоцкого, Сталина на их родине!»

«Его арестовать надо! Куда смотрит полиция!?».

«Настоящий и искренний человек! Восхищаюсь!».

«Пусть сдаст экзамен на лояльность! Ты же латыш! Как же так можно!?»

«Запретить его песни!»

Кто же может запретить говорить о своем состоянии души? Ни одна западная «демократия» не может!