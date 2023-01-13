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Аргументы Недели → Общество 13+

Губернатор Херсонской области был укушен енотом

, 20:06 Источник: Аргументы недели-Крым

Губернатор Херсонской области был укушен енотом

Это было то самое животное, история которого широко разошлась за пределы как Крыма, так и России.

В интервью «Крым 24» Владимир САЛЬДО рассказал: «Приезжал енот и даже цапнул», отвечая на вопрос где животное, которое пропало из Херсонского зоопарка.

Называть местонахождение енота САЛЬДО отказался, не объясняя причин, по которым не может этого сделать. Но объясняя где живет животное, несколько раз употребил слово «парк».

Напомним - вывоз енота из зоопарка Херсона связывали с директором парка львов «Тайган» Олегом ЗУБКОВЫМ, который забрал из херсонского зоопарка их обитателей к себе.

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