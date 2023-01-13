Директор парка львов «Тайган» и смел, и стеснителен одновременно

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13 января 2023, 19:20

Это стало известно в ходе судебного заседания где выяснялось помимо прочего насколько дружескими были его отношения с судьей.

Напомним – 27 октября 2022 года Верховный суд Крыма рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Олегу Зубкову, который был осужден на два года и три месяца тюремного заключения. Основанием для приговора стали травмы, причиненные ребенку, которые, как утверждает его мать, были нанесены животным при посещении семьей парка львов «Тайган». Суд первой инстанции признал доводы истца убедительными и признал Зубкова виновным в случившемся. Верховный суд изменил меру пресечения директору «Тайгана» с содержания в СИЗО на подписку о невыезде и отправил дело на новое рассмотрение. Отметим, что одним из оснований пересмотра дела стала расписка в получении судьей суда первой инстанции 30 000 долларов от Зубкова – то есть стороны связывали финансовые интересы и решение не могло быть объективным.

В мотивировочной части судебного решения, размещенной на сайте Верховного суда Республики Крым, говорится, что адвокаты характеризовали подзащитного как «уникальный человек, способный профессионально управлять их поведенческими реакциями», имея в виду животных зоопарков Олега Зубкова.

Объясняя, почему Зубков в суде первой инстанции не заявил, что судья должен ему 30 000 долларов, адвокаты сказали, что их подзащитный «полагал, что разглашение такой информации в присутствии иных лиц (секретаря судебного заседания, государственного обвинителя), может оказать негативное влияние на статус и репутацию суда».

Отметим, что после обвинительного приговора Зубков находясь в СИЗО сделал заявление о даче судье денег и обвинил его в употреблении наркотиков. Реакции судьи на обвинения не последовало.