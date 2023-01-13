МГБ ЛНР: некоторые сотрудники ОБСЕ работали на иностранную разведку

Некоторые сотрудники ОБСЕ действовали на территории ЛНР в интересах иностранных спецслужб. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве государственной безопасности республики.
«Задокументированы факты осуществления разведывательной и иной подрывной деятельности представителей ОБСЕ», - передает агентство слова представителя ведомства. По его словам, некоторые сотрудники СММ ОБСЕ действовали в интересах иностранной разведки.
Отмечается, что уголовные дела уже возбуждены, некоторые приговоры вступили в силу.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области задержан житель Мелитополя, работавший на украинские спецслужбы.