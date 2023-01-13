МГБ ЛНР: некоторые сотрудники ОБСЕ работали на иностранную разведку

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13 января 2023, 18:58 Источник: РИА Новости

ОБСЕ, Thomas Koehler via www.imago-ima/www.imago-images.de

Некоторые сотрудники ОБСЕ действовали на территории ЛНР в интересах иностранных спецслужб. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве государственной безопасности республики.

«Задокументированы факты осуществления разведывательной и иной подрывной деятельности представителей ОБСЕ», - передает агентство слова представителя ведомства. По его словам, некоторые сотрудники СММ ОБСЕ действовали в интересах иностранной разведки.

Отмечается, что уголовные дела уже возбуждены, некоторые приговоры вступили в силу.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области задержан житель Мелитополя, работавший на украинские спецслужбы.