В Уфе прошла церемония прощания с Муртазой Рахимовым

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13 января 2023, 18:10 Александр Крохмаль, Журналист Источник: www.ufa.kp.ru

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13 января в городе Уфа прошла церемония прощания с первым башкирским президентом Муртазой Рахимовым. С 9 до 12 часов дня в здании ГКЗ «Башкортостан» в центре города с ушедшим лидером могли попрощаться все простые жители. Корреспонденты отмечают, что их собралось довольно много. Городские власти даже предоставили специальные автобусы, в которых ждущие своей очереди в ГКЗ могли погреться.

Траурная церемония проходила в закрытом формате. Попрощаться с первым башкирским лидером прилетели президент Татарстана Рустам Минниханов, его предшественник Минтимер Шаймиев и полпред российского президента в ПФО Игорь Комаров. Проводить в последний путь господина Рахимова прибыли политические деятели, с которым он работал лично. Нынешний глава Башкортостана Радий Хабиров выступил с речью.

После окончания официальной церемонии прошла информация, что российский президент Владимир Путин лично прилетел в Уфу, чтобы попрощаться с Рахимовым. Около 13:30 по местному времени он возложил цветы к гробу первого башкирского лидера. Известно, что Муртаза Рахимов похоронен с воинскими почестями. К машине, в которой везли гроб с телом политика, была прикреплена военная пушка.

В 14:20 из здания ГКЗ гроб с телом Рахимова вывезли на улицу. Его поместили на лафет. После этого процессия выдвинулась по улице Ленина в сторону Пушкина. Около 15 часов по местному времени траурная процессия добралась до мусульманского кладбища, где первый президент Башкирии будет захоронен. Согласно здешним религиозным традициям, Муртазу Рахимова похоронят в саване, а не в гробе.