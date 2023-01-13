Артист Запашный: «Нам надо перестать бояться быть изгоем»

Аргументы Недели → Общество 13+

13 января 2023, 17:24 Антон Николаев,

Фото: globallookpress.com

На реплику телеведущей программы «Время покажет» Екатерины Стриженовой о том, что главная задача - сохранить традиции советского цирка, народный артист России Эдгард Запашный ответил, что нужно вообще «сохранить традиции адекватности». Об этом он сказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«Нам нужно сохранить традиции адекватности! Нам надо перестать бояться быть каким-то изгоем. Я уверен, что через некоторое время на нашу страну будут ровняться, будут говорить «Смотрите, русские это сохранили! Мы это у себя запретили, мы это ввели в ранг чего-то ужасного, а посмотрите, какому нормальному обществу они все равно пришли». Я убежден, что на нас будут ровняться! Нам надо просто выстоять!»

Запашный добавил, что легко не будет никому. Нужно уметь справляться с трудностями.