В подземельях Соледара во времена СССР размещались военные штабы и склады с оружием

Вооруженные силы РФ взяли Соледар, подземелья которого хранят немало тайн. Известно, что под поверхностью города тянутся сотни километров подземных транспортных коммуникаций. Это огромные тоннели, которые использовались в качестве складов оружия ещё со времён СССР. Там размещались штабы и госпитали. Есть сведения, что по этим тоннелям может перемещаться даже тяжелая техника.
В советские времена здесь работало производство, которое выдавало почти 40% всей пищевой каменной соли СССР. При существующих темпах выработки соляных шахт, местной соли должно хватить примерно на пять тысяч лет. С такой выработкой связано и появление огромных объёмов туннелей и пустот.
Объём пустот, по которым можно перемещать всё что угодно, оставаясь невидимым для радаров и для чего бы то ни было, может составлять до 110 миллионов кубометров. По сведениям из ДНР, в Соледаре попали в окружение части пехотной бригады ВСУ. По другим данным, там присутствуют десантники и даже польские военные.
Сегодня подходы к шахтам заминированы. Поэтому штурм подземелий Соледара может напомнить многомесячное взятие «Азовстали» в Мариуполе.
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