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Аргументы Недели → Общество 13+

В подземельях Соледара во времена СССР размещались военные штабы и склады с оружием

, 16:34

В подземельях Соледара во времена СССР размещались военные штабы и склады с оружием
ФОТО: EN.WIKIPEDIA.ORG

Вооруженные силы РФ взяли Соледар, подземелья которого хранят немало тайн. Известно, что под поверхностью города тянутся сотни километров подземных транспортных коммуникаций. Это огромные тоннели, которые использовались в качестве складов оружия ещё со времён СССР. Там размещались штабы и госпитали. Есть сведения, что по этим тоннелям может перемещаться даже тяжелая техника.

В советские времена здесь работало производство, которое выдавало почти 40% всей пищевой каменной соли СССР. При существующих темпах выработки соляных шахт, местной соли должно хватить примерно на пять тысяч лет. С такой выработкой связано и появление огромных объёмов туннелей и пустот.

Объём пустот, по которым можно перемещать всё что угодно, оставаясь невидимым для радаров и для чего бы то ни было, может составлять до 110 миллионов кубометров. По сведениям из ДНР, в Соледаре попали в окружение части пехотной бригады ВСУ. По другим данным, там присутствуют десантники и даже польские военные.

Сегодня подходы к шахтам заминированы. Поэтому штурм подземелий Соледара может напомнить многомесячное взятие «Азовстали» в Мариуполе.

Подробности Вы можете узнать на YouTube-канале главного редактора «Аргументов недели» Андрея Угланова #Зауглом.

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