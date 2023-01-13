«Там все в доле!»: губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о коррупции в госстроительстве

В Сети появилось видео, где губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова после заседания рассказала о схеме коррупции, которая возможна при госстроительстве в России. Чиновница не знала, что микрофоны оставались включёнными, и что её снимают.
«А вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой проработки выходим сами на себя, на заказчика — муниципалитет или региональное государство?
Потому что у нас есть такая забава, игра — мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле!» — заявила губернатор ХМАО.
В окружном Департаменте общественных, внешних связей и молодёжной политики в ответ на запрос журналистов Life.ru сообщили, что губернатор обозначила проблему «с очевидной степенью иронии в голосе».
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