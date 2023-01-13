Школьников на уроках физкультуры будут учить играть в лапту

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13 января 2023, 15:20 Александр Крохмаль, Журналист

Как стало известно, в РФ разработали специальный обучающий курс для школьников по игре в лапту. Вполне вероятно, что ученики будут играть в эту игру на уроках физкультуры. Данный модуль, подготовленный Федерацией русской лапты России при сопровождении Федерального центра организационно-методического обеспечения физвоспитания, рассчитывается на начальные, средние и старшие классы.

В ведомстве отметили, что новый образовательный курс ориентируется на «расширение интеграции уроков физкультуры и внеурочной деятельности». По словам представителей Минпросвящения, это позволит школьникам развивать свои физические навыки и будет способствовать их нравственному воспитанию.