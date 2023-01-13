Работу керченских школ снова тормознули

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13 января 2023, 11:58 Источник: Аргументы недели-Крым

Анонимы сообщили о минировании, после чего персонал и учащихся вывели на улицу, где они дожидаются окончания проверки.

Это уже вторая эвакуация общеобразовательных учреждений Керчи за неделю.

Несмотря на заявления администрации города что с 2023 года занятия будут прерываться и возобновляться после завершения проверочных работ (ранее учеников отпускали по домам), в местных чатах сообщают, что сегодня руководство школ поступило по модели прошлого года.

Ранее «Аргументам недели – Крым» мэр Керчи Святослав Брусаков объяснил, что правоохранительные органы действуют в соответствии с установленным регламентом – при поступлении сообщения о минировании, персонал и учащиеся выводятся из здания. Особо мэр уточнил, что если сообщения будут поступать каждый день, то занятия каждый день будут прекращаться.