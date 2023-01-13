В России за сутки выявили 5 078 случаев заражения COVID-19

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13 января 2023, 11:25

анализ, https://unsplash.com/photos/fd0b-Bl4cFc

В России за минувшие сутки зарегистрировали 5 078 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации были госпитализированы 876 человек, что на 0,7% меньше, чем днем ранее.

В оперштабе сообщили, что за вышеуказанный период в стране скончались 47 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки в России 4 271 человек, что на 5,9% меньше в сравнении с показателями четверга, 12 января.