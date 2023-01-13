Житель Хабаровского края выплатит 100 тысяч рублей почтальону, искусанному псом

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

13 января 2023, 10:46

Судебные приставы в поселке Хурмули Солнечного района Хабаровского края взыскали с местного жителя 100 тысяч рублей в пользу почтальона, которую искусала его собака. Пес напал на женщину, когда хозяин вывел его на прогулку.

В течение месяца из-за травмы и стресса пострадавшая мать троих детей не могла вести домашнее хозяйство. Она подала иск с требованием о выплате компенсации ущерба в суд, судья удовлетворил заявление.

В связи с этим на должника наложили запрет на выезд за границу, приставы обратили взыскание на его средства в банке. В результате тот выплатил полную сумму пострадавшей.