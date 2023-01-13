В Ростовской области пенсионерка за свои деньги похоронила незнакомого ей мужчину, который скончался в зоне СВО

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13 января 2023, 10:41 Источник: Комсомольская правда

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Ростовской области, в Донецке, пенсионерка по имени Валентина за свой счёт похоронила незнакомого ей человека, который скончался в зоне СВО. 39-летний Алексей дружил с сыном 70-летней женщины.

Как стало известно, мужчины познакомились давно, но потом их пути разошлись. Вновь они встретились уже на СВО. Вероятно, Алексей запомнил, как его друг тепло отзывался о своей матери и её доброте. Сам же мужчина был сиротой, у него осталась только сестра, живущая под Киевом.

Узнав номер телефона Валентины, Алексей позвонил ей и попросил, чтобы она его похоронила по мусульманским обычаям. Пенсионерка сообщила, что мужчина был взволновал, вероятно, он предчувствовал свою смерть.

Спустя время женщине позвонили с незнакомого номера и сообщили о кончине Алексея.

«А дальше спросил, буду ли я его хоронить или нет. Я не раздумывала, сказала, чтобы везли мне тело. А разве я могла поступить иначе? Ведь на месте Алеши мог оказаться мой ребенок», – сказала пенсионерка.