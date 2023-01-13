13 января - День российской печати

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13 января 2023, 09:07 Татьяна САВКИНА

320 лет назад, 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты. В память об этом событии в России 13 января ежегодно отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов.

Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия - «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».

В 1870 году «высочайшим повелением» было позволено «устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания - как русские, так и иностранные». В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать. А уже к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч периодических изданий.

Так же 13 января, но в 1830 году, вышел первый номер «Литературной газеты», старейшего российского периодического издания. Газета была организована кружком литераторов при активном участии Петра Вяземского и Александра Пушкина. Газета пользовалась большой популярностью среди читателей, на ее страницах публиковались как известные писатели России, так и переводы из произведений зарубежных авторов. Полемические статьи «Литературной газеты» вызвали пристальный интерес жандармерии, и ее первый редактор был отстранен. Его преемник стал наполнять газету произведениями благонадежных авторов. Интерес к газете упал, и 30 июня 1831 года ее издание прекратилось. Возобновила «Литературная газета» свое существование лишь в 1840 году, и выходила до 1849 года. Очередное возобновление печати произошло спустя 80 лет, в 1929 году. С тех пор «Литературка» выходит регулярно.

С 1922 года профессиональный праздник – День советской печати - отмечался 5 мая, в честь даты выхода первого номера газеты «Правда».

В 1991 году Президиум Верховного Совета вернул празднование к другой исторической дате.

Всего в российском реестре средств массовой информации, по данным Роскомнадзора на январь 2022 года, зарегистрировано свыше 150 тысяч СМИ. Коллектив издания поздравляет сегодня всех коллег с профессиональным праздником!