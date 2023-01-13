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Минобороны РФ: призванные в рамках мобилизации российские военнослужащие поразили украинские позиции с помощью САУ «Мста-СМ2»

, 08:37 Источник: ТАСС

Минобороны РФ: призванные в рамках мобилизации российские военнослужащие поразили украинские позиции с помощью САУ «Мста-СМ2»
MOD Russia/globallookpress.com

Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации военнослужащие Западного военного округа выполняют огневые задачи по уничтожению артиллерии и замаскированных укрепленных позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации.

В Минобороны России рассказали, что мобилизованные, прошедшие подготовку и боевое слаживание на полигонах ЗВО и в тыловых районах проведения СВО, поразили украинские замаскированные позиции и артиллерию с помощью модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-СМ2".

По данным Минобороны, координаты закрытых огневых позиций украинской артиллерии определяются разведывательными подразделениями ЗВО и передаются батарее гаубиц на огневых рубежах.

"Используем различные виды боеприпасов. Время не позволяет отдыхать. Надо трудиться, надо помогать, надо уничтожать противника. За нами правда!" - цитирует ТАСС командира батареи с позывным "Кама".

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