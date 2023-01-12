Отсидевший за катастрофу Falcon 50 диспетчер Александр Круглов планирует вернуться в авиацию

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12 января 2023, 17:24 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

После Нового года из колонии-поселения условно-досрочно освобожден авиационный диспетчер Александр Круглов. Вместе со своими коллегами он был признан виновным в крушении в 2014 году в аэропорту Внуково бизнес-джета Falcon 50. Тогда в результате происшествия погибли президент компании Total Кристоф де Маржери и экипаж самолета.



В 2020 году руководитель полетов Внуково Роман Дунаев получил шесть лет колонии-поселения, Александр Круглов — пять с половиной лет, а диспетчер руления Надежда Архипова — пять лет. Архипову практически сразу освободили от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Диспетчеры-мужчины стали обжаловать свои приговоры. Они не хотели нести ответственность за действия водителя снегоуборщика Владимира Мартыненко и начальника смены аэродромной службы Владимира Леденева. Мартыненко, выпив коньяка за отмечаемый 20 октября Международный день авиадиспетчера, «исчез» на взлетном поле, а выпивший инженер не контролировал его действия. Тем временем разогнавшийся Falcon 50 врезался в снегоуборщик. Все находившиеся в бизнес-джете четыре человека погибли. Мартыненко и Леденев получили по три и четыре года лишения свободы. Однако оба были сразу же освобождены от наказания по той же амнистии.



Жалобу Романа Дунаева в связи с изоляцией, вызванной COVID-19, рассмотрели уже после того, как срок давности по делу истек. В итоге его освободили от исполнения наказания. По некоторым данным, он уже вернулся в авиацию, но не в прежней должности.



Александр Круглов отбывал свой срок в колонии-поселении в Электростали, откуда вышел с задержкой из-за новогодних праздников. По словам руководителя юрслужбы Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) России Олега Бабича, в настоящее время рассматривается возможность возвращения бывшего диспетчера в отрасль гражданской авиации.



Тем временем по данным издания «Коммерсантъ», продолжается расследование уголовного дела по той же 263-й статье УК РФ, фигурантами которого являются два экс-руководителя Московского центра автоматизированного управления воздушным движением ГК по ОрВД и сменный директор аэропорта Внуково, которые якобы не организовали нормальную работу подчиненных.



